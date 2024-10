Roma a fatica, Juric si salva

AS ROMA NEWS – Un pannicello caldo. Lo striminzito uno a zero di ieri sera permette alla Roma di strappare la prima vittoria in Europa League e lenire le ferite dei giorni scorsi. Juric per ora si tiene stretta la panchina, anche se i segnali arrivati ieri dalla squadra non sono incoraggianti.

La Dinamo Kiev è poca cosa, e per di più il tecnico Shovkovskyi sceglie di mandare in campo una squadra infarcita di seconde linee, seguendo la strada intrapresa dal tecnico giallorosso. Nonostante questo la Roma fatica non poco a creare occasioni da gol, un problema ampiamente noto negli ultimi tempi. A sbloccare un match che stava per farsi complicato ci pensa Dovbyk, a segno su rigore dopo un bello spunto di Baldanzi (migliore in campo insieme a Pisilli).

La squadra però, invece di sciogliersi, sembra tirare i remi in barca e la piccola Dinamo spaventa Svilar prima con Guerrero e poi con Tymchyk. All’intervallo l’Olimpico fischia nonostante il vantaggio. Nella ripresa la musica non cambia. La squadra di Juric non crea occasioni. Il gioco latita, lo spettacolo è desolante. E allora il tecnico decide di cambiare, inserendo Shomurodov, Cristante, Pellegrini e Dybala.

Gli ucraini sfiorano il pari con Tymchyk dopo un’uscita a vuoto di Svilar, poi è il centravanti uzbeko, subentrato a Dovbyk, a fallire le occasioni migliori per chiudere il match: quella a porta spalancata dopo un assist al bacio di Dybala è davvero clamorosa. La partita resta in bilico fino all’ultimo, e nel finale un provvidenziale ripiegamento difensivo di Pellegrini salva la squadra dalla più classica delle beffa.

Al triplice fischio dell’arbitro il più felice è senza dubbio Ivan Juric: il tecnico tiene lontano il fantasma di De Rossi, almeno per i prossimi tre giorni. Il vero test da superare infatti sarà quello, decisamente più complicato, di domenica prossima sul campo della Fiorentina. I viola attraversano un buon momento di forma: il coefficiente di difficoltà si alzerà di diversi punti. Il tecnico croato non può dormire sonni tranquilli: della squadra di bestie che aveva anelato nella conferenza della vigilia non c’è ancora traccia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

