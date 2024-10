Hummels è un caso: non c’è spazio per il vice campione d’Europa nella Roma di Juric

NOTIZIE AS ROMA – Mats Hummels è un caso. A scriverlo senza tanti giri di parole è l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric). Il difensore tedesco, arrivato a parametro zero a mercato concluso, non è ancora riuscito a giocare neanche un minuto con la maglia giallorossa.

I tifosi, spiazzati e delusi, si domandavano il perchè dell’ennesima esclusione del forte difensore tedesco, il cui esordio in giallorosso sembrava scontato. Ivan Juric l’ha spiegata così: “Lo vedo nella posizione di Ndicka e in questo momento la difesa sta rendendo molto bene. Ndicka si sta mettendo in mostra, questo tipo di gioco è l’ideale per lui. Non mi piace cambiare tanto in difesa e in questo momento è in vantaggio su Hummels”.

Nessun altro motivo, assicura l’allenatore croato: “Anzi, gli devo dire grazie per come si sta comportando in questo momento. Allenamenti top, atteggiamento top. È colpa mia se non ha ancora giocato, non certo sua. Arriverà il suo momento e ci sarà molto utile”. I dubbi restano, soprattutto tra i tifosi che lo hanno acclamato al momento delle formazioni: come può un vice campione d’Europa non riuscire a trovare spazio in questa Roma?

Nonostante il turnover e la mini emergenza difensiva, con Mancini febbricitante e Celik schierato da braccetto di destra, per Juric non c’era spazio per l’ex Borussia Dortmund. Per Hummels l’ennesima esclusione è stata una (brutta) sorpresa: ieri mattina, attraverso una storia Instagram, si diceva contento e sorridente dell’arrivo della partita contro la Dinamo Kiev, convinto di partire da titolare. E invece niente, neanche a partita in corso, con Juric che ha preferito tenere il quinto cambio piuttosto che modificare l’equilibrio difensivo con Celik-Ndicka-Hermoso.

Se gli atteggiamenti di Hummels non sono il motivo delle continue esclusioni, sicuramente il suo racconto social dell’avventura romanista non ha fatto piacere a Trigoria, allenatore compreso. Al confine tra ironia e polemica, sottolineando più volte come non riesca a giocare con la maglia giallorossa. Due settimane fa la prima puntata, con una carrellata di foto in versione turista per le vie della Capitale, tra morsi al Trapizzino, selfie a Piazza di Spagna e foto in panchina con la Roma. “Le foto in campo saranno presto incluse”, aveva scritto. Già allora qualcuno aveva storto il naso.

Lunedì è arrivato il bis. Il tedesco ha pubblicato una foto con il premio ‘Champions League Team of the Season’, vinto grazie alle ottime prestazioni con il Borussia Dortmund. Proseguendo però con le didascalie facilmente fraintendibili: “Più trofei che minuti giocati finora”. Sottolineando peró come fosse nuovamente una foto ironica: “Sempre con umorismo, quindi interpretate questa battuta come tale”. Ieri a fine gara ha spostato l’attenzione sulla squadra, commentato la vittoria europea con un perentorio: “Importante”. Per adesso l’Hummels romanista è solo Instagram.

Fonte: La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!