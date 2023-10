Roma, divieto di sosta

AS ROMA NEWS – La Roma torna a giocare nell’inconsueto (e poco amato) orario dell’ora di pranzo, con il Monza di Palladino ospite dei capitolini all’Olimpico, rigorosamente tutto esaurito così come per la successiva gara di coppa contro lo Slavia.

L’appoggio del popolo romanista alla squadra di Mourinho non è in discussione, altro segnale chiaro all’indirizzo di Friedkin, che al momento non sembra intenzionato a discutere con il tecnico di un futuro ancora insieme. E’ ancora presto per prendere decisioni, la proprietà vuole prima vedere i risultati e poi decidere.

Per questo la Roma deve prima di tutto continuare a vincere. Anche oggi i tre punti devono essere un obbligo, considerando che domenica prossima la squadra farà tappa a San Siro sul campo dell’Inter, la squadra favorita alla vittoria del tricolore, e fare risultato a Milano sarà molto complicato.

Mou recupera Llorente, ma non Smalling, e il rientro dello spagnolo dovrebbe permettere a Cristante di tornare a giocare da intermedio di centrocampo. La formazione non è ancora al completo, perchè oltre all’inglese mancheranno anche Pellegrini, Renato Sanches e Dybala, oltre a Kumbulla e Abraham: assenze numerose quanto pesanti. Per vedere la vera Roma servirà ancora pazienza. Ma l’undici in campo oggi è sufficiente a battere il Monza di Palladino, una squadra costruita con sagacia e che si sta inserendo nelle posizioni subito dietro alle prime della classe.

Da Pessina a Gagliardini, da Dany Mota a Colpani, sono tanti i calciatori da cui oggi la Roma dovrà fare attenzione. I brianzoli sono una formazione veloce, ben organizzata, che gioca un buon calcio senza concedere troppo agli avversari. I giallorossi non dovranno avere fretta, giocare in modo sapiente e aspettare il momento giusto per colpire. Sfruttando la sua arma migliore, che ha il nome e il cognome di Romelu Lukaku.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini