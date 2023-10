Fascia destra e intermedio di centrocampo: due ballottaggi aperti nella Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due ballottaggi aperti in casa Roma in vista della partita contro il Monza che comincerà tra poche ore allo stadio Olimpico.

Scontato l’utilizzo di Llorente al centro della difesa con Mancini e Ndicka a completare il terzetto di centrali, il primo rebus da sciogliere è sulla corsia destra: i giornali si dividono su chi occuperà quella fascia, con Kristensen e Karsdorp in piena corsa per una maglia da titolare.

A sinistra invece sembra scontato l’impiego di Spinazzola. Cristante tornerà ad occupare il ruolo di intermedio di centrocampo, con Paredes confermato in cabina di regia (è diffidato, occhio al giallo). L’ultima maglia in mediana se la contenderanno Bove, le cui quotazioni sono in ascesa dopo le ultime convincenti apparizioni, e Aouar, a segno contro il Cagliari e con la sua nazionale.

In attacco scontata la presenza del tandem Belotti-Lukaku, nonostante Mourinho abbia lasciato aperte le porte anche a El Shaarawy e Azmoun in conferenza stampa. Per i due è possibile l’utilizzo a partita in corso.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero