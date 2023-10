Serie A: la Lazio vince a Sassuolo (0-2), l’Inter passa a Torino (0-3), ok anche il Napoli a Verona (1-3)

ALTRE NOTIZIE – Vittorie piuttosto nette di Napoli e Inter nei match pomeridiani di questo sabato che segna la ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.

I partenopei passano sul campo dell’Hellas Verona per 3 a 1. Vantaggio di Politano, poi doppietta di Kvaratskhelia e rete ininfluente di Lazovic. Rudi Garcia salva la panchina e gli azzurri salgono a quota 17 punti.

Tre punti importanti anche per l’Inter, che torna momentaneamente in vetta battendo il Torino in casa dei granata: dopo un primo tempo di sofferenza, nella ripresa la squadra di Inzaghi passa con i gol di Thurman e Lautaro Martinez, nel recupero a segno Calhanoglu su rigore. I nerazzurri salgono a 22 punti, il Toro resta fermo a 11.

Nel match serale vittoria della Lazio sul campo del Sassuolo per 2 a 0: decidono i gol di Felipe Anderson e Luis Alberto messi a segno nel primo tempo. La squadra di Sarri sale così a quota 13 in classifica.

Giallorossi.net – F. Turacciolo