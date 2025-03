Roma, doppia tegola: Dybala out almeno un mese, per Rensch stop di 3 settimane

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pessime notizie per la Roma di Claudio Ranieri. Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno confermato gli infortuni muscolari di Paulo Dybala e Devyne Rensch, usciti acciaccati dal match contro il Cagliari.

Per la Joya si tratta di una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, con tempi di recupero ancora da definire, ma che si prospettano non inferiori a un mese di stop. L’argentino salterà sicuramente gli impegni con la sua Nazionale ed è fortemente a rischio per le due sfide chiave contro Juventus (6 aprile) e Lazio (13 aprile).

Rensch, invece, ha riportato una lesione all’adduttore lungo della coscia sinistra e dovrà restare ai box per circa tre settimane. Un doppio infortunio molto pesante che complica i piani di Ranieri in vista del rush finale della stagione.