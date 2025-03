“ON AIR!” – ORSI: “Ora la Roma è la più accreditata al quarto posto”, CASANO: “Ogni giorno che passa Svilar ti chiede 100mila euro in più”, PES: “Konè sembra annoiato, per 40 milioni parte”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Niente trionfalismi, non abbiamo fatto ancora nulla e la strada è ancora tortuosa. Alle ultime giochiamo contro tutte: Atalanta, Inter, Juve, Fiorentina, Milan, loro (la Lazio, ndr)…però ci presenteremo, e non da mancati protagonisti, ma da squadra che in questo terzo di campionato è tra le migliori in Europa… La partita di ieri? Quando si vince uno a zero con gol del centravanti, le cose sono andate come dovevano andare… Svilar? Magari non sarebbe male rinnovargli il contratto, e se ancora non ha rinnovato significa che qualcosa c’è…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il rinnovo di Svilar? Ogni giorno che si perde sono 100mila euro che chiede in più il giocatore, per cui non capisco la strategia della Roma e che guadagno abbia da questo tira e molla…Il rinnovo Svilar lo merita, guadagna meno di Baldanzi…Dovbyk? Storcete il naso anche se segna. Abraham era troppo teatrale e non andava manco quello, non va bene nessuno nella Roma. Lui sta facendo meglio di Gimenez…sono sicuro che molta gente a fine stagione lo boccerà anche se avrà fatto 20 gol, e lo trovo ingeneroso…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Con Dovbyk Ranieri sceglie la strada della psicologia, lo rilancia dopo Bilbao, e devo dire che il giocatore è stato molto molto protetto dai compagni. Lui trova un gol pesantissimo che ti regala tre punti altrettanto pesantissimi. Ha reagito un po’, ma Dovbyk proprio a livello caratteriale è così. Ora ce lo teniamo, e a fine stagione vedremo. Ma io credo che resterà anche l’anno prossimo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “I gol dei centravanti vanno pesati, e io mi prendo i punti. Però prima di segnare, Dovbyk fa un errore clamoroso che fa capire che non sta bene. Non sono convinto che lui sia il centravanti perfetto per la Roma, il mio sogno era David, che era acquistabile a una cifra simile. Non sono convinto che Dovbyk sarà il centravanti dell’anno prossimo, la Roma penso che lo venderebbe volentieri…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Konè pellegrinizzato? No, non mi sembra un termine adatto. E’ sicuramente in calo. Io lo vedo un po’ annoiato in campo, ha quella postura, quell’atteggiamento…è un po’ strano. Al gol di Dovbyk non stava lì col gruppetto…Non era col pullman di rientro da Bilbao? Quello però succede spesso con i calciatori. Sicuramente è sotto tono, vedremo a fine stagione, se andrà via sarebbe un grosso dispiacere. I migliori vanno tenuti, ma davanti a offerte fuori mercato non si può trattenere nessuno. Davanti a 40 milioni, Konè parte…”

Riccardo Cotumaccio (Tele Radio Stereo): “Konè che non rientra col pullman da Bilbao? Se andassimo a giocare a Parigi, lo capirei che il giocatore possa tornare con un mezzo proprio, ma che viaggi da Fiumicino a casa da solo e non con la squadra è strano…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ci è stato detto che la Roma costruirà la squadra sui giocatori giovani. Se vuoi migliorare e costruire una squadra giovane con quelli buoni che hai, devi tenere gli Svilar, Ndicka e Konè. Giocatori di 23-24 anni che devono costituire l’ossatura della Roma delle prossime 3-4 stagioni. Poi è chiaro, se arriva l’offerta fuori mercato che ti può permettere di fare 2-3 acquisti è un conto. Ma tendenzialmente gente di questo livello andrebbe tenuta…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Non dico un’eresia affermando che il Cagliari ieri non meritava di perdere. Il migliore in campo è stato Svilar: fategli il contratto, anche se alla fine il contratto conta poco, perchè penso sia entrato nel mirino di un club inglese che in porta ha un citofono da qualche anno a questa parte, ed è il Chelsea. E questi quando si muovono, non lo fanno con le cambiali…questi hanno speso 70 milioni per Cuccurella. Svilar non è l’unico da cui la Roma potrebbe monetizzare in estate, c’è anche Ndicka, che è arrivato a parametro zero…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La notizia sorprendente di ieri non è la rimonta della Roma in campionato ma il crollo della Lazio, che è preoccupante. Giocatori così esperti non possono staccare la spina: l’allenatore è forte, la squadra è forte…una volta può succedere, due volte no in un momento così… Corsa Champions? Direi che partecipano sei squadre, la Roma vediamola quando comincerà a giocare contro squadre importanti. Ma ora mi sembra la più accreditata insieme al Bologna, perchè se continua così non ha rivali. E’ tutto aperto, ed è bello per questo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri non ti potevi aspettare una partita migliore dalla Roma, avevi speso molto ed era inevitabile che arrivasse la partita che non vinci. Ieri è andata bene grazie a Svilar che è stato il migliore. La Roma non è stata tanto squadra, ognuno è andato un po’ per conto proprio, è venuta fuori una prestazione sufficiente. Alla ripresa del campionato c’è ancora una partita alla portata, e poi ti prepari agli scontri diretti in una prospettiva impensabile fino a qualche settimana fa… Corsa Champions? Faccio fatica a fare previsioni, ogni domenica vieni smentito da quella precedente…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La rimonta della Roma la stiamo vivendo partita dopo partita. Alcune gare le hai vinte anche con un po’ di fortuna, ma era una cosa sperata da molti. Vista la forza della squadra, penso che la sua posizione ora sia più consona rispetto alla classifica di prima…La Lazio? Non suonerei le campane a morto, può superare il momento di impasse approfittando della sosta… Quarto posto? E’ una lotta dura tra sei squadre, Bologna e Roma le vedo un tantino superiori alle altre. Ranieri ha una stella, ma chiamiamola pure fortuna, che lo sta accompagnando. Ma non darei la Lazio per spacciata…”

