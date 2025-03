Il viaggio di Totti a Mosca, l’invito diventa un caso: “Rinunci”

AS ROMA NOTIZIE – “L’Imperatore sta andando alla Terza Roma“. Con questo slogan in russo, su sfondo viola e accompagnato da un’immagine di Francesco Totti con la maglia giallorossa, l’ex capitano della Roma è apparso sui cartelloni pubblicitari sparsi per Mosca. Il motivo? L’8 aprile parteciperà a un evento organizzato da una testata che si occupa di sport e scommesse.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e scatenando un’ondata di polemiche. In molti, tra tifosi e opinione pubblica, contestano la decisione di Totti di recarsi in Russia, vista la delicata situazione geopolitica legata alla guerra in Ucraina e ai rapporti tesi tra Mosca e l’Europa.

L’ex capitano della Roma ha scelto di non rispondere alle critiche, ma dal suo entourage filtra una linea difensiva volta a smorzare la questione: “È soltanto un evento commerciale, al quale in passato hanno partecipato anche altri atleti.” Tuttavia, il dibattito sulla sua presenza nella capitale russa resta acceso.

