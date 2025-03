ROMA CON VISTA CHAMPIONS

AS ROMA NEWS – Brutta, sporca e cattiva. La Roma si prende altri tre punti battendo anche il Cagliari e prosegue la sua incredibile rincorsa all’Europa. Chi sognava il filotto prima della sosta è stato accontentato: i giallorossi sfruttano al massimo il calendario favorevole e piazzano sei vittorie consecutive, un bottino enorme che permette alla squadra di Ranieri di trovarsi alla pausa di metà marzo a soli quattro punti dal quarto posto. Se non è un miracolo, poco ci manca.

La striscia clamorosa di risultati utili consecutivi in campionato comincia dopo quel Como-Roma, gara che può essere considerata lo spartiacque della stagione romanista: dopo quel kappaò è scattato il clic nella testa dei giocatori che ha portato la squadra a inanellare ben 13 risultati utili consecutivi. Dopo Como, la Roma si trovava a 16 punti in classifica, in piena lotta per non retrocedere, a sole tre lunghezze dal terzultimo posto. Da quella domenica di metà dicembre sono passati tre mesi in cui Ranieri è riuscito a cambiare tutto.

La vittoria col Cagliari di ieri permette alla Roma di arrivare alla sosta in una situazione impensabile fino a qualche settimana fa. Ma per battere i sardi è servito un super Svilar e tanta sofferenza. Tutto facilmente preventivabile: le scorie post Bilbao hanno lasciato strascichi pesanti nelle gambe, ma soprattutto nella testa dei calciatori. Ranieri alla vigilia sceglie di tenere fuori Dybala, non al meglio, e di rilanciare Konè e Saelemeakers dal primo minuito, puntando nuovamente su Dovbyk. La partita non decolla, con la squadra che fatica tantissimo a creare occasioni contro un Cagliari ben sistemato nella propria metà campo. Sir Claudio prova a cambiare le cose nella ripresa, passando a un 4-2-3-1 più offensivo, ma l’effetto è addirittura deleterio.

I sardi prendono coraggio davanti a una Roma disordinata, confusa e poco reattiva. Piccoli ha diverse occasioni per battere in porta ma si trova davanti uno Svilar gigantesco. Le sensazioni sono sgradevoli: l’andamento del match non sembra lasciar presagire nulla di buono per i capitolini. Come se non bastasse, Dovbyk, lanciato in porta da Baldanzi, fallisce grossolanamente un’occasione d’oro. Ranieri prepara le sostituzioni, ma prima che Shomurodov e Dybala possano dare una versione nuova all’attacco romanista, arriva la rete rocambolesca dell’ucraino a stappare un match complicatissimo. Il vantaggio però non cambia le idee del tecnico testaccino, che decide di gettare nella mischia Dybala. La prova dell’argentino dura solo pochi minuti: un colpo di tacco, ed eccolo ripiombare nel baratro degli infortuni muscolari. La Joya esce sconsolato dal campo, mentre la Roma cerca in tutti i modi di difendere i tre punti, complice anche il problema di Rensch a cambi finiti, con l’olandese che generosamente resta in campo a dare una mano, per quanto possibile, ai suoi.

Il triplice fischio di Piccinini è una liberazione. La Roma approfitta del turno favorevole e delle sconfitte rovinose di Lazio e Juventus per avvicinare seriamente il quarto posto. Con i tre punti di ieri, la corsa Champions è davvero riaperta. La sosta servirà a ricaricare le pile e prepararsi al meglio per l’ultima partita abbordabile del calendario, quella del 29 marzo contro il Lecce. Poi via alla sfilza di scontri diretti: oltre al derby (la Lazio ora è solo a due punti) la Roma affronterà Juventus, Fiorentina e Milan tra le mura amiche dell’Olimpico. E’ meglio essere chiari: riuscire nell’impresa sarà difficilissimo. Ma la classifica ora permette di sognare. Ranieri e i suoi ragazzi ci credono davvero.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini