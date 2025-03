SERIE A, crolla anche la Juventus: la Fiorentina vince 3 a 0, Thiago Motta traballa

ALTRE NOTIZIE – Arrivano notizie positive per la Roma anche dal Franchi: la Juventus cade malamente sul campo della Fiorentina, battuta con un secco 3 a 0 in un match senza troppa storia. Un kappaò fragoroso, che mette a serio rischio la posizione, già traballante, di Thiago Motta.

Viola che colpiscono al quarto d’ora con Gosens, poi dopo tre minuti raddoppia Mandragora. La Juve non reagisce e nella ripresa Gudmundsson fa tre a zero, il risultato con cui si chiuderà il match. La Fiorentina sale a 48 punti, uno dietro la Roma, i bianconeri invece restano fermi a 52 lunghezze, a più tre sui giallorossi.