Roma, due attaccanti tra presente e futuro

AS ROMA NEWS – Un Mourinho sempre più impaziente aspetta rinforzi in attacco, potendo contare al momento solo su Andrea Belotti, zero gol la scorsa stagione in campionato. Per questo Tiago Pinto, dopo aver perso Scamacca, ora sta spingendo su altri fronti.

Il primo porta in Sudamerica, dove la Roma può pensare di acquistare un giovane di belle speranze per una quindicina di milioni, il budget a disposizione del general manager. Il tutto ovviamente con la solita formula: prestito con diritto, o al massimo obbligo, di riscatto. Modalità che è stata proposta anche al Santos per avere Marcos Leonardo, 20 anni, prima o seconda punta brasiliana che stuzzica la fantasia del ds, ma meno quella di Mourinho.

Il problema è che in Brasile il mercato in entrata chiuderà oggi, e il Santos prima di cedere il suo gioiellino vorrebbe sostituirlo con un altro centravanti. Rafaela Pimenta, procuratrice del calciatore, incontrerà nella giornata odierna il club sudamericano (di cui Paulo Roberto Falcao è il ds) per capire i margini della trattativa.

L’altro nome sul taccuino del gm è quello di Alejo Véliz, attaccante 19enne del Rosario. Su di lui c’è anche il Milan, ma la Roma da settimane intrattiene colloqui con l’entourage. L’argentino ha una clausola di 15 milioni ma le finanze disastrate del club rosarino potrebbero aiutare nella chiusura della trattativa.

Mourinho osserva dal Portogallo, continuando a preferire Morata a tutti. Il problema dello spagnolo restano i costi, inaccessibili per i Friedkin se non si riuscirà a vendere Ibanez, oltre a Karsdorp. Lo Special One vuole un centravanti di manovra, più esperto, che conosca il nostro campionato, e per questo si accontenterebbe per il momento di un giocatore come Marko Arnautovic, 34 anni, che però il Bologna non vuole cedere. L’affare potrebbe sbloccarsi inserendo una contropartita: Solbakken può essere la pedina giusta.

Occhio anche ad Alexis Sanches, svincolato: è stato proposto alla Roma, che per ora non ha dato priorità a questa pista.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / La Repubblica