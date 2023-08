Mou inquieto: altri segnali sui social. Stasera ultimo test portoghese contro il Farense

NOTIZIE AS ROMA – Ultima amichevole portoghese per la Roma, che oggi conclude il suo ritiro in Algarve con un test sul campo del Farense (ore 20:45, diretta Sky), club che milita nella Primeira Liga, la prima divisione del campionato di calcio lusitano.

Stasera a Faro rivedremo una Roma con il 3-5-2, il modulo che al momento Mou ha scelto di adottare per la prossima stagione, puntando sulle mezze ali di qualità e la costruzione dal basso.

Mourinho seguirà il test dalla tribuna, come sta facendo in questo precampionato: il tecnico si sta preparando infatti a una lunga assenza dalla panchina viste le squalifiche in campionato e in coppa che lo terranno lontano dal campo per le prime uscite stagionali.

Il tecnico, che ieri ha mandato altri messaggi meno criptici sulla mancanza del centravanti con una foto dove saluta un calciatore mancante in squadra, ha intenzione di ruotare i calciatori in rosa, che però stasera potrebbe essere priva di Solbakken (tornato in gruppo solo ieri), Matic e Pisilli, entrambi affaticati.

José viene descritto inquieto, e la notizia di una sua consulenza per il calcio arabo non fa altro che alimentare dubbi sulla sua permanenze a Roma nella prossima stagione. Il ruolo è compatibile con quello che ricopre a Trigoria, ma in un futuro, chissà se questa strada lo porterà lì ad allenare.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport