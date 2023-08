Calciomercato Roma, Kamada di nuovo vicino Lazio: accordo possibile grazie alla Mizuno

AS ROMA NEWS – Il giapponese Daichi Kamada, accostato a lungo anche alla Roma, sembra essere di nuovo sul punto di accettare la corte della Lazio.

Il trequartista nipponico, che Sarri ha intenzione di trasformare in una mezzala nel suo 4-3-3 al posto del partente Milinkovic-Savic, starebbe infatti per aprire al trasferimento al club biancoceleste.

La Lazio avrebbe risolto il problema delle alte richieste del giocatore grazie alla Mizuno: il noto marchio sportivo e altri sponsor contribuiranno in maniera importante al pagamento dell’ingaggio di Kamada. Le contrattazioni proseguono, ma stando a quanto rivela Fabrizio Romano su Twitter, il calciatore ha in mano altre tre offerte e deve ancora dare una risposta definitiva.

Mourinho avrebbe accolto molto volentieri il giapponese in giallorosso, ma la società non ha mai visto di buon occhio il suo acquisto, considerandolo un doppione di Pellegrini e Aouar, calciatore presenti in rosa.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / alfredopedulla.com / Fabrizio Romano