Roma, è Celik il preferito per la destra: ecco perchè

AS ROMA CALCIOMERCATO – Se per l’attacco il candidato numero uno è Stephan El Shaarawy, con il fratello-agente impegnato nella trattativa con lo Shangai Shenua per la rescissione del suo contratto, per la corsia destra è il turco Celik il preferito dai giallorossi.

Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Si era parlato nei giorni scorsi con grande insistenza di Gonzalo Montiel, 24 anni, esterno argentino del River Plate, ma Fonseca preferirebbe avere Celik, 23 anni, terzino del Lille e della Nazionale turca.

Il motivo viene spiegato oggi dal quotidiano: a Trigoria reputano più pronto Celik rispetto agli altri candidati per la corsia destra. E visto che la Roma è in piena corsa per tutti gli obiettivi stagionali, l’allenatore gradirebbe avere rinforzi già pronti all’uso piuttosto di scommesse che avrebbero più tempo per ambientarsi.

Mehmet Zeki Çelik è un terzino molto abile tecnicamente, bravo negli inserimenti e nel cross, e la sua valutazione è in ascesa. Se la Roma vorrà davvero puntare su di lui per questa sessione di gennaio, dovrà investire una somma importante per convincere il Lille.

Fonte: Il Tempo