ROMA-INTER 2-2, i voti dei quotidiani: torna super Pau Lopez, Smalling bocciato da Il Messaggero, male Spinazzola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola di Roma-Inter 2-2, match giocato ieri pomeriggio all’Olimpico. Mancini, Pau Lopez e Pellegrini risultano essere i migliori in campo, bene anche Mkhtiaryan.

Villar passa dal 6 de Il Messaggero al 7 de Il Tempo e Gazzetta dello Sport, ancora più disparità di giudizi per la prova di Smalling che passa dal 7 de La Repubblica al 5,5 de Il Messaggero. Qualche insufficienza per Dzeko e Karsdorp, ma il peggiore in campo è per la prima volta Leonardo Spinazzola. Ecco i voti dei giornali:

IL TEMPO (di A. Austini)

Pau Lopez 7,5; Mancini 7, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Villar 7, Veretout 6,5 (34’ Cristante 6), Spinazzola 5 (28’ st Bruno Peres 6,5); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 5,5 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6

LA REPUBBLICA (di M. Pinci e F. Vanni)

Pau Lopez 7; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 5,5; Karsdorp 5,5, Villar 6,5, Veretout 6 (34’ Cristante 6,5), Spinazzola 4,5 (28’ st Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6; Dzeko 5 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT (di L. Garlando)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Smalling 6, Ibanez 5,5; Karsdorp 5,5, Villar 7, Veretout 6,5 (34’ Cristante 6,5), Spinazzola 5 (28’ st Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 5,5 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6

IL MESSAGGERO (di A. Angeloni)

Pau Lopez 7; Mancini 7,5, Smalling 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 6 (34’ Cristante 6,5), Spinazzola 5 (28’ st Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6

LEGGO (di F. Balzani)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Villar 7, Veretout 6 (34’ Cristante 6,5), Spinazzola 5 (28’ st Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 6 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6