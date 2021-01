ROMA-INTER 2-2, Il Tempo: “Giallorossi a testa alta”, Leggo: “Prosegue il tabù contro le grandi”, Corsport: “Conte frena i nerazzurri”, Il Romanista: “Punto d’onore e di crescita”

AS ROMA NEWS – Una Roma dai due volti impatta con l’Inter di Conte. Dopo un bel primo tempo concluso in vantaggio di un gol, la squadra giallorossa ha una pesante flessione nella ripresa e si fa sorpassare dai nerazzurri. A quel punto però riecco la vera Roma, che torna a macinare gioco e che trova il meritato gol del definitivo 2 a 2.

“I giallorossi proseguono il tabù contro le big (3 pareggi e 2 sconfitte) ma non fanno i bambini e riprendono per i capelli il risultato grazie al colpo di testa imperiale di Mancini su assist al bacio di Villar“, l’analisi di Leggo (F. Balzani). “E’ la battuta finale di un bel film diretto per larga parte dall’Inter che prima sfiora il vantaggio con Lukaku e poi va sotto colpita da Pellegrini dopo un gran recupero palla di Veretout e la solita magia di Mkhitaryan”.

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) parla di una Roma che “cammina sulla linea d’ombra che divide lo spreco dall’impresa. Paulo Fonseca, però, alla fine sembra avere l’aria moderatamente soddisfatta di chi ha scampato un pericolo. La vera forza di questa squadra, inutile nasconderlo, sembra essere dalla cintola in su“. Il Corriere dello Sport punta invece l’indice sull’allenatore nerazzurro: “Conte frena l’Inter“, titola nell’edizione nazionale. “Nel mirino i cambi del tecnico”, scrive il giornale: le sostituzioni degli uomini migliori ha ridato forza alla Roma per il pari finale.

“Core de Roma”, titola invece oggi Il Romanista. “Partita dai mille volti, ma forse mai come ieri la squadra ha dato l’impressione di essere tale. Arriva un punto che è d’onore e di crescita“, scrive il giornale in prima pagina. “La Roma c’è” titola invece Il Tempo (T. Carmellini): “Esce a testa alta dallo scontro diretto con l’Inter e si conferma al terzo posto della classifica, dimostrando di poter stare lassù insieme alle grandi del campionato. Lo dice molto con il gioco, ma non ancora del tutto con la costanza. Il bilancio finale è un pareggio giusto, al termine del quale a ridere sono Milan e Juventus”.

Fonti: Leggo / Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Romanista