SERIE A: vincono Napoli (2-1 sull’Udinese), Lazio (2-0 a Parma) e Verona (2-1 col Crotone)

ALTRE NOTIZIE – Dopo il pareggio per 2 a 2 tra Roma e Inter nel match delle 12:30, arrivano i risultati delle partite delle 15. Vince la Lazio, che passa a Parma nella ripresa col punteggio di due a zero: in gol Luis Alberto (55′) e Caicedo (67′).

Vince anche il Verona, che batte due a uno il Crotone: partono forte i veneti, che vanno in rete con Kalinic dopo 16 minuti. Raddoppio di Di Marco al 25′. Inutile la rete di Messias al 55′.

Tre punti pesantissimi anche per il Napoli, che batte l’Udinese nel finale di partita: decide Bakayoko al 90esimo dopo i gol di Insigne (15′) su rigore e Lasagna (27′). Ora i partenopei sono a meno tre dalla Roma con una partita da recuperare.

Redazione Giallorossi.net