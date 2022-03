Roma, è fatta per Svilar: ecco il primo acquisto della squadra del prossimo anno

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Tutto fatto: Mile Svilar, 22 anni, è il primo acquisto della Roma del prossimo anno.

Tiago Pinto, riferisce l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), ha concluso l’affare assicurandosi il giovane portiere serbo di origine belga. Arriverà a parametro zero dal Benfica.

Svilar sarà il vice di Rui Patricio e comincerà a crescere alle sue spalle: il futuro però sarà suo. Saluta invece Daniel Fuzato: il portiere brasiliano non è riuscito a sfruttare le sue poche occasioni alla Roma e sarà ceduto molto probabilmente in prestito.

Il giovane e promettente portiere serbo era riuscito a conquistare Mou al suo esordio in Champions nel match contro il Manchester United allenato dallo Special One. Anche per questo l’allenatore giallorosso ha dato il suo ok all’operazione a parametro zero. Per la Roma potrebbe rappresentare un vero affare.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport