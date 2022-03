“ON AIR!” – ROSSI: “Dilapidato un campionato in quei sette minuti di follia con la Juve”, MAGNI: “Ora in campo sempre con questo spirito”, PIACENTINI: “Ma servivano tre giovani per far capire alla squadra come si lotta?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Prestazione solida, di una squadra compatta. Io ho visto una Roma che ha colpito quando doveva, mi è piaciuto soprattutto l’interpretazione dei momenti del match. Anche nel secondo tempo la Roma ha giocato una partita difensiva molto attenta, mi è piaciuta tanto, e nonostante l’atteggiamento più difensivo la Roma ha avuto più occasioni dell’Atalanta e si è portata a casa sia i tre punti che il vantaggio in classifica in caso di arrivo a pari punti con i bergamaschi. I punti persi contro Genoa e Samp? Pensate invece a quei sette minuti maledetti di Roma-Juventus…al settantesimo stavi 3 a 1 con la Juventus, e ora saresti stato al quarto posto con il vantaggio degli scontri diretti. In quei sette minuti di follia, hai dilapidato un campionato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Bisogna dirlo…che Roma. Novanta minuti senza mollare, senza lasciare mezzo metro agli altri. E’ questo quello che vuole Mourinho. Le tre partite da ricordare quest’anno sono le due vittorie con l’Atalanta e il pareggio col Napoli. E speriamo se ne aggiungano altre… Sabato non mi ha colpito nulla di straordinariamente tecnico, perchè questa è la Roma e questa rimane, ma mi ha impressionato la dedizione, la risorsa più importante che chiede Mou ai suoi giocatori. Ma come mai si riesce a fare solo una o due partite a questa intensità? Se la Roma non mollerà come ha sempre fatto, magari si può sperare… Io però non credo assolutamente alla Champions…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sabato la Roma secondo me ha fatto una grande partita. Ero molto prudente alla vigilia, e invece la squadra ha messo in campo una grande prestazione, sono entrati in campo come si doveva entrare, sia nel primo che nel secondo tempo. Ora questo entusiasmo va mantenuto sia per l’Udinese che poi nel derby. La cosa che ci aspettiamo ora è la continuità. Non dico che mi aspetto tutte partite così, ma quasi. Così devi entrare in campo, con questo atteggiamento, sempre così…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Prendere sei punti all’Atalanta è una soddisfazione in una stagione che di soddisfazione non te ne ha date tante… Zalewski ha fatto una signora partita contro una squadra forte come quella bergamasca. Abraham quest’anno ha segnato per otto volte il gol dell’uno a zero, non il gol del quattro a zero che non serve a nulla. I suoi gol molto spesso generano punti. E io mi prendo anche Kumbulla, che secondo me è uno che può crescere ancora. Anche quella è una piccola vittoria di Mourinho… Quando parliamo di quanto ti aggiungo o ti toglie un allenatore come lui: mi hai fatto perdere 4 milioni di Villar, ma me ne hai fatto guadagnare 10 con Zalewski… Qualcosa si comincia a vedere, c’è un atteggiamento differente. Però non capisco, cosa doveva succedere per avere questo cambio di mentalità? Dovevano entrare tre giovani della Primavera per farvi vedere come si lotta e come si corre per vincere le partite? Ok, ce lo prendiamo, ma forse potevate farlo anche prima…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La prestazione lascia ben sperare per il futuro, ma per quanto mi riguarda ho capito una volta di più che questa squadra necessita del miglior Mikhitaryan. Peccato per quella sua espulsione, soprattutto perchè alcuni giocatori non hanno capito che negli ultimi minuti non si perde tempo tirando in porta da fuori area… La nota positiva è soprattutto Zalewski, un giovane che sembrava perso dopo quella stupidaggine fatta, fra l’altro non da lui. Se può fare il titolare? Secondo me per Mourinho ormai è un titolare, e non sembra una mossa sbagliata, sta dando dei risultati. Ora speriamo di non buttare tutte queste cose positive a Udine. E poi c’è la Lazio, che sembra aver trovato la quadratura del cerchio…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Zalewski? Un conto è giocare con l’Atalanta, e un conto è giocare il derby, la pressione è diversa e ci sono anche i tifosi avversari. Secondo me contro la Lazio gioca Vina…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Seconda vittoria della Roma senza Mourinho in panchina. Senza di lui i giocatori sembrano sereni e tranquilli…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mourinho deve tornare in panchina, forse deve cambiare qualcosa dell’atteggiamento in campo sulla squadra, ma ha dimostrato di essere un vero allenatore. La Roma ha bisogno del suo apporto…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Mou deve essere in panchina soprattutto perché ha dimostrato l’importanza che ha nei rapporti in campo durante la gara con i suoi calciatori. Magari dovrebbe rivedere qualche atteggiamento nei confronti dei direttori di gara, sarebbe meglio sia per lui che per la Roma…”

