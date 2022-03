AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 7 marzo 2022:

Ore 11:15 – ABRAHAM, COLPO ALLA CAVIGLIA: DA VALUTARE – Nel corso del secondo tempo di Roma-Atalanta, Tammy Abraham ha subìto un colpo alla caviglia, arrendendosi all’83’ con Felix al suo posto. Le sue condizioni saranno valutate questo pomeriggio, con la ripresa degli allenamenti fissata alle ore 15:00. (ReteSport.it)

Ore 9:50 – ZANIOLO, ORO PER MANCINI SE FA L’UOMO SQUADRA – Condizione fisica in crescita così come quella mentale: Zaniolo sta migliorando nella continuità, che nasce da una maggiore concentrazione, e dimostra impegno crescente, anche se perfettibile, nel giocare di più con la squadra. Oro per Mancini, che su di lui punta forte in vista degli spareggi mondiali. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 – IL PIANO DI MOU TRA OLANDA E UDINE – Mercoledì la Roma, dopo l’allenamento di rifinitura, partirà per Eindhoven. La squadra poi dopo la partita di Conference resterà in Olanda per due giorni: venerdì si allenerà molto probabilmente in uno dei campi del centro sportivo del Vitesse per poi partire sabato, per Udine. Evitato quindi un ulteriore viaggio di ritorno per la capitale con poi conseguente partenza per il Friuli. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – MKHITARYAN, IL REGISTA DA OSCAR DI MOU – Dopo aver provato Cristante, Oliveira e Veretout in quel ruolo senza successo, Mourinho ha trovato il suo regista: Mkhitaryan sta riuscendo a prendere per mano la Roma nel ruolo di volante della squadra. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:40 – FATTA PER SVILAR, SARA’ IL VICE DI RUI PATRICIO – Fatta per l’acquisto di Mile Svilar a parametro zero. Il portiere serbo sarà il vice di Rui Patricio il prossimo anno, con Fuzato che invece finirà sul mercato. (Leggo / Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – ESAMI IN GIORNATA PER ZALEWSKI – Controlli oggi per Zalewski: il giovane trequartista polacco non dovrebbe farcela per il Vitesse, ma spera di recuperare per Udinese-Roma o al massimo per il derby. (Il Tempo)

