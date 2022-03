Roma al completo per la sfida al Vitesse

AS ROMA NEWS – La Roma si prepara a volare in Olanda, e lo farà, salvo imprevisti, al gran completo. Mancherà solo il lungodegente Spinazzola, che a breve dovrebbe cominciare ad allenarsi in gruppo.

Recupera Zalewski, che dunque partirà con la squadra. Il trequartista polacco non sembra aver accusato particolari problemi alla caviglia dopo la leggera distorsione avuta nel corso della partita di sabato contro l’Atalanta.

Probabile che il giocatore possa partire dalla panchina per poi tornare titolare a Udine: al suo posto uno tra Vina, El Shaarawy e Maitland-Niles.

Sta bene anche Tammy Abraham, per il quale era scattato un piccolo allarme ieri per via di una botta rimediata nel finale di partita contro i bergamaschi. L’inglese sarà regolarmente al centro dell’attacco in coppia con Zaniolo.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!