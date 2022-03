Solidità difensiva e un Abraham al top: così la Roma sogna il miracolo Champions

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono bastate due vittorie di misura alla Roma per tornare incredibilmente tra le candidate ad un posto per la prossima Champions League.

Su quasi tutti i giornali oggi i temi principali sono questi: la squadra di nuovo in lizza per il quarto posto e le armi che i ragazzi di Mou stanno sfruttando per risalire la classifica, riuscendo ad ottenere una serie di risultati utili consecutivi.

L’aspetto più significativo è la ritrovata solidità difensiva, un marchio di fabbrica delle squadre di Mourinho: doppio clean sheet consecutivo contro Spezia e Atalanta, con la Roma che era in grado di difendere formando due linee compatte formate da cinque calciatori ciascuna.

A rendere la difesa più solida c’è poi l’intesa sempre maggiore tra Mancini, Smalling e Kumbulla, che dalla disfatta di Bodo in poi ha pian piano riconquistato la fiducia del tecnico grazie al sacrificio e al lavoro quotidiano. Ma anche l’esperienza e l’affidabilità di Rui Patricio, l’acquisto che insieme ad Abraham sta rendendo di più nella Roma.

Ed eccoci all’altro aspetto che sta facendo la differenza: i gol del bomber inglese. I Friedkin hanno messo mano al portafogli per accontentare Mou e acquistare dal Chelsea il giovane e promettentissimo centravanti, e i risultati stanno ripagando l’investimento fatto.

Abraham in stagione è già arrivato a 20 gol, molti di questi decisivi. Numeri da attaccante top che stanno spingendo la Roma sempre più vicina al quarto posto.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere della Sera

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!