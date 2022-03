Voeller: “I tifosi della Roma mi amano oggi come quando giocavo. Prendere Mourinho è stata una mossa eccezionale”

NOTIZIE AS ROMA – Rudy Voeller, ex attaccante della Roma e oggi d.g. del Bayer Leverkusen, ha parlato anche dei giallorossi e del loro allenatore Josè Mourinho in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Sull’amore incondizionato del popolo giallorosso nei suoi confronti: “Conosco il tifo romano nel bene e nel male. Soprattutto nel bene. Mi amano anche oggi come quando giocavo”.

Su Mourinho: “Prendere un allenatore così a Roma è stata una mossa eccezionale. E adesso ci sono anche i risultati. La Roma ha una buona squadra per rincorrere i suoi obiettivi”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

