Roma, è il mercato secondo Raiola: Under all’Everton porta soldi e Kean

ULTIME CALCIOMERCATO NEWS ROMA – Cengiz Under a titolo definitivo all’Everton, Kean alla Roma in prestito con obbligo di riscatto determinato dalle presenze. È l’ipotesi di lavoro, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), su cui Mino Raiola si sta muovendo in queste ore.

L’obiettivo del procuratore è rilanciare un attaccante che rischia di perdersi in Inghilterra e nello stesso tempo per accontentare la Roma che vuole guadagnare almeno 30 milioni, compresa la quota del 20% da girare all’Istanbul Basaksehir, dalla cessione di Under.

Nel frattempo in Inghilterra Baldini lavora all’affare Vertonghen. Il belga è davanti a Lovren per la corsa alla sostituzione di Smalling. Sempre a Londra lavora a un’altra trattativa lo stesso Raiola: la Roma spera ancora di trattenere Mkhitaryan e questa operazione potrebbe essere facilitata dalla cessione di Kluivert, di cui il potente procuratore detiene il 20% del cartellino, all’Arsenal.

L’olandese è valutato 25 milioni. L’agente ha le mani anche su un altro affare legato al mercato giallorosso: cura gli interessi di Bonaventura, che si sta avvicinando alla Roma da svincolato. Si lavora su un contratto di due anni con opzione per il terzo a 2 milioni a stagione.

Fonte: Corriere dello Sport