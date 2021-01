SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ: Tiago Pinto incontra Ausilio, parti al lavoro per superare i problemi (AGGIORNAMENTI LIVE!)

AS ROMA CALCIOMERCATO – Arriva la bomba di mercato a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale: Roma e Inter starebbero ragionando su un clamoroso scambio che interesserebbe due attaccanti delle rispettive squadre, e cioè Dzeko e Sanchez. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 – INCONTRO PINTO-AUSILIO

Affare caldissimo tra Roma e Inter, lo scambio Dzeko-Sanchez sta prendendo davvero piede col passare dei minuti. Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il gm Tiago Pinto si è incontrato con Piero Ausilio per riuscire a superare i problemi legati allo stipendio di Dzeko: la differenza riguarda gli ingaggi lordi dei due calciatori. Il bosniaco percepisce uno stipendio maggiore e bisogna dunque trovare il modo di pareggiare le cifre, altrimenti l’Inter non può procedere.

TIAGO PINTO E’ A MILANO

Tiago Pinto si trova a Milano per trattare il possibile affare Sanchez-Dzeko. Lo riferisce Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo. L’affare è complicato, ma la trattativa è reale.

L’INTER NON APRE PER MOTIVI ECONOMICI

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport al momento non ci sarebbe nessuna apertura dell’Inter allo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Sarebbero dunque i nerazzurri a chiudere all’eventuale affare che porterebbe il bosniaco a Milano con il cileno diretto a Roma.

E non per ragioni tecniche, bensì economiche: lo stipendio lordo di Dzeko, infatti, è differente da quello di Sanchez in virtù del regime agevolato per gli sportivi impatriati (regime di tassazione del quale gode il nerazzurro). La spesa eventuale dell’Inter, quindi, non sarebbe “a zero” come, invece, vorrebbero. Ciò viene applicato per chi è arrivato in Italia dal 2019 vivendo all’estero per almeno i due anni precedenti: evidentemente, non il caso di Dzeko.

DZEKO-SANCHEZ, PARTI AL LAVORO

Stando a quanto riferito minuti fa dal giornalista Alfredo Pedullà, Edin Dzeko, un giocatore che Antonio Conte ha sempre ammirato e apprezzato tanto da metterlo nella sua lista degli acquisti a ogni mercato, potrebbe finire in nerazzurro. L’Inter in cambio girerebbe Alexis Sanchez ai giallorossi, attaccante cileno di 32 anni abile anche ad agire sulle fasce. Lo scambio è allo studio dei due club.

IL PSG DICE NO ALLO SCAMBIO CON ICARDI

Nelle ultime ore era circolata anche la voce di un possibile giro di attaccanti tra Roma e PSG con Edin Dzeko diretto verso Parigi in cambio di Mauro Icardi. Il portale Calciomercato.com raccontava oggi di una telefonata tra Tiago Pinto e Leonardo per discuterne di questa possibilità, ma stando a quanto riferisce Pedullà, i francesi non hanno aperto a questo scambio. Da seguire invece i colloqui in corso tra Roma e Inter.

DI MARZIO: “LA ROMA HA PROPOSTO LO SCAMBIO”

Arrivano conferme anche dal fronte Gianluca Di Marzio di Sky Sport che aggiunge un particolare importante: è stata la Roma a proporre lo scambio Dzeko-Sanchez all’Inter. I nerazzurri in queste ore stanno decidendo se e come fare l’operazione, visto che c’è da trovare la quadratura economica su uno scambio di prestiti. Anche secondo Di Marzio non c’è nessun dialogo aperto per uno scambio tra Edin Dzeko e Mauro Icardi del Paris Saint-Germain.