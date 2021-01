Cara Roma, ma cosa avrà mai fatto Dzeko per spingerti a tanto?

EDITORIALE – Altro che lite. I dissapori tra Dzeko e Fonseca devono per forza travalicare un semplice alterco come ne succedono tanti tra un allenatore e un giocatore. Non posso credere che un diverbio, per quanto acceso possa essere stato, possa bastare a giustificare una mossa tanto azzardata come quella che stanno pensando di fare a Trigoria.

Scambiare Alexis Sanchez con Edin Dzeko è una mossa strategicamente folle, per una sfilza infinita di motivi. Il primo è puramente tecnico: il bosniaco, anche a 35 anni, è ancora un attaccante di fascia alta, mentre il cileno, nonostante sia di tre anni più giovane, sembra aver intrapreso una strada in declino rispetto ai fasti vissuti con Barcellona e Arsenal.

Il secondo è strettamente fisico: Edin non salta una partita nemmeno a sparargli, Alexis è facilmente soggetto agli infortuni e il pericolo di prendere un altro calciatore destinato a passare più tempo in infermeria che in campo è concreto. Il terzo è semplicemente tattico: sostituire una punta con un’ala che ormai non ricopre da anni il ruolo di centravanti è un rischio enorme, perchè lasceresti in rosa il solo Borja Mayoral come numero nove.

Senza contare che Dzeko è un leader, un beniamino del pubblico, un giocatore in grado di decidere una partita con una giocata. Tutte qualità che difficilmente ritroveresti in Sanchez qualora si optasse davvero per uno scambio. E allora torniamo all’origine del discorso: ma cosa ha fatto di così grave Dzeko per spingere la Roma a privarsi di lui in tutti i modi, anche a costo di proporre un affare così scellerato all’Inter? Perchè rafforzare un’avversaria che dista solo quattro miseri punticini in classifica? Una semplice lite o una banale antipatia non può bastare a giustificare una scelta così insensata e rischiosa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini