Roma, arriva Sanchez? Fonseca fa il pieno di trequartisti: ben 8 in rosa

AS ROMA NOTIZIE – La scelta di scambiare Dzeko con Sanchez non piace ai tifosi, ma anche i giornali oggi si dimostrano perplessi davanti all’idea di cedere una punta per prendere l’ennesimo trequartista.

Se dovesse concretizzarsi l’affare messo in piedi ieri tra Roma e Inter, toglierebbe a Paulo Fonseca un problema di gestione dello spogliatoio, ma probabilmente gliene creerebbe uno a livello tattico, scrive oggi il Corriere della Sera (G. Pçiacentini).

Senza il bosniaco, infatti, il tecnico portoghese perderebbe l’unico numero 9 della rosa, rimanendo con il solo Borja Mayoral come attaccante ma con caratteristiche differenti rispetto a Dzeko, oltre ad una serie di seconde punte-trequartisti, dal rendimento altalenante e che difficilmente potrebbero coesistere.

In totale sarebbero otto, se consideriamo che in giallorosso sta per arrivare Stephan El Shaarawy. Oltre a Sanchez e al Faraone, infatti, fanno già parte della rosa Pedro, Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez, Pastore e Zaniolo, che tra pochi giorni ricomincerà a correre in campo.

Un numero di alternative enorme per una squadra che ha già lasciato per strada un obiettivo, la Coppa Italia, e che ha carenze in porta, sugli esterni e in mezzo al campo. La soluzione potrebbe essere quella di utilizzare Mkhitaryan o lo stesso El Shaarawy come falso nove.

