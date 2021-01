Roma, il ricorso al Coni per lo 0-3 di Verona sarà discusso a metà febbraio

NOTIZIE AS ROMA – La Roma spera ancora di riavere il famoso punto di Verona che il Giudice Sportivo gli ha tolto infliggendole lo 0-3 a tavolino per l’ormai noto caso Diawara, e per sapere se la giustizia sportiva le darà ragione bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Stando a quanto riferisce oggi l’edizione de Il Tempo (F. Biafora), il Coni ha stabilito che il ricorso presentato dalla Roma sarà esaminato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto dall’ex ministro Frattini, e verrà discusso a metà febbraio.

A Trigoria sperano di uscirne vincitori da questa lunga querelle, anche perché, considerata la classifica cortissima con tante squadre racchiuse in una manciata di punti, avere indietro quello di Verona potrebbe fare davvero tutta la differenza del mondo.

Fonte: Il Tempo