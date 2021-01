La resa di Tiago: ecco perchè Pinto ha deciso di cedere Dzeko

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto ha dovuto arrendersi. Il general manager, arrivato a Roma da pochissime settimane, si è dovuto calare immediatamente in una realtà incandescente e affrontare subito la bufera nata dal caso Dzeko dopo la lite avuta con Fonseca al termine del match perso contro lo Spezia in Coppa Italia.

Tiago Pinto, scrive oggi La Repubblica (F. Ferrazza), ha provato in tutti i modi a mediare, a cercare una soluzione che permettesse un rappacificamento tra l’allenatore portoghese e il centravanti bosniaco. Ma ogni tentativo è andato a vuoto. La chiusura da parte di Fonseca e Dzeko è stata totale, scrive il quotidiano.

A quel punto il gm portoghese non ha potuto far altro che prendere atto della situazione e cercare di piazzare subito il centravanti per evitare di dover trascinare fino a fine anno una situazione potenzialmente dirompente anche per l’equilibrio dello spogliatoio.

Fonte: La Repubblica