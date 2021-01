Juve, altra operazione col Genoa con plusvalenze da capogiro: Portanova e Petrelli valutati 18 milioni

ALTRE NOTIZIE – Torna a far discutere l’ennesimo affare chiuso tra Juventus e Genoa per permettere ai bianconeri di acquistare il giovane Nicolò Rovella, talentuoso mediano dei rossoblù che passa al club degli Agnelli per 18 milioni di euro + 20 di bonus.

A far scalpore però non è solo la valutazione data al mediano 19enne dei liguri, ma anche le iper-valutazioni date a due ragazzini dell’under 23 bianconera che passano al Genoa come contropartite tecniche, l’attaccante Elia Petrelli e il trequartista Manolo Portanova.

Stando a quanto si legge sul comunicato ufficiale che annuncia l’operazione tra i due club, il giovane attaccante di 19 anni della Juventus, che su Transfermarkt ha una valutazione di appena 250 mila euro (!) viene ceduto ai liguri per ben 8 milioni di euro. Ancora maggiore il prezzo stabilito per la cessione di Portanova al Genoa: 10 milioni di euro per il centrocampista della Juve, che su Transfermarkt viene valutato appena 1 milione di euro.

Da questa operazione la Juventus ricava una super plusvalenza: 17,2 milioni di euro è quanto i bianconeri metteranno a bilancio dalla cessione di Petrelli e Portanova nell’ambito dell’affare Rovella. Alla faccia della finanza creativa…

