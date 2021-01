Roma, non solo Sanchez: anche Pinamonti o Radu nell’operazione con l’Inter

AS ROMA NEWS – Sui giornali oggi tiene banco l’affare messo in piedi tra Roma e Inter che porterebbe lo scontento Edin Dzeko alla corte di Antonio Conte, che non vede l’ora di abbracciarlo e schierarlo al fianco di Lukaku o Lautaro, e Sanchez in giallorosso. Ma ci sono delle difficoltà (superabili) che i due club dovranno affrontare già da oggi.

L’intoppo nasce dagli stipendi dei due giocatori: per via del Decreto di Liquidità, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani), quello del bosniaco costerebbe molto di più ai nerazzurri rispetto a quello del cileno, e tutto questo col gruppo Suning in odore di cessione del club. A livello economico ci guadagnerebbe solo Friedkin. Sanchez all’Inter costa 7 mln netti (9,1 mln lordi), Dzeko ne costerebbe 7,5 (15 netti).

Il Decreto, applicato per chi è arrivato in Italia dal 2019 avendo vissuto all’estero per i due anni precedenti, permettere una detrazione del 50% dalle imposte dello stipendio del cileno, Suning perderebbe 2 milioni. E così, per pareggiare gli ingaggi, finirebbe nell’operazione anche un giovane calciatore di proprietà dell’Inter: in ballo i nomi di Andrea Pinamonti, centravanti di 21 anni, o Inout Radu, portiere 23enne il cui agente ieri era nell’hotel milanese dove si sono incontrati Pinto e Ausilio.

Per la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), l’affare promette di incendiare le prossime ore di mercato è comunque molto complicato. Le parti possono avvicinarsi, ma esistono problemi economici, fiscali e pure tecnici. Oggi andrà in scena un nuovo colloquio tra Tiago Pinto e Ausilio per vedere se sarà possibile sistemare ogni intoppo.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport