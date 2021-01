“ON AIR!” – BERSANI: “Scambio Dzeko-Sanchez senza senso”, DI GIOVAMBATTISTA: “Ridicolo”, PRUZZO: “Meglio prendere Pinamonti”, CORSI: “Chi ha spaccato lo spogliatoio è Fonseca, non Dzeko”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Inutile fare tanti giri di parole: sembra esserci in ballo un possibile scambio tra Dzeko e Sanchez, ma noi non sappiamo niente, e anche se lo sapessimo oggi non potremmo commentare nessun tipo di cosa, dato che la Roma è una società quotata in borsa. Se e quando succederanno determinate cose, verificheremo, ma ora è una situazione in fieri. Ricordiamoci sempre che ci sono persone che ne sanno più di noi, sia della conoscenza dei fatti che portano a determinate decisioni, sia come competenze specifiche… Stephan El Shaarawy è a Villa Stuart, ma fino a quando non vediamo il comunicato non diciamo niente. Anche Politano era con la sciarpetta a fare le visite mediche, e non mi sembra che giochi con la Roma. Domenica c’è il Verona, partita tosta e molto simbolica per una serie di motivi. Io spero che che la Roma si ricordi cosa c’hanno fatto, non tanto sul campo, ma quando si sono presentati per lo 0-3 a tavolino…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “A me Sanchez non piaceva nemmeno quando era “El Nino Maravilla”, e non capivo come faceva il Barcellona a comprarlo. Io in questa storia che sto accompagnando sto cercando di trovare una logica, che non riesco a trovare. Ma una cosa l’ho capita: Dzeko non può rimanere nella Roma, e la società sta assecondando il volere del tecnico. A meno che anche la società ha capito che Dzeko non può più giocare nella Roma, perchè credo che Tiago Pinto fosse presente quando è accaduto tutto e lo ha riportato al presidente. La Roma non può andare sotto schiaffo di nessuno, nemmeno di un giocatore che ha fatto 115 gol al quale sarò sempre riconoscente. Per me il fuoriclasse della Roma è Dzeko, ma non può restare. La prima logica che mi viene da pensare è che per dare importanza a quello che sta facendo, la Roma deve subito rinnovare a Fonseca…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tra il tempo, la Roma, la città, ci sono tanti problemi… L’ultimo è quello che abbiamo sentito ieri. Scambio Dzeko-Sanchez? Il cileno ha segnato 8 gol in 80 partite, e poi si fa sempre male… Siamo tutti d’accordo nel dire che Dzeko non è uno spacca-spogliatoio. Chi ha spaccato lo spogliatoio qui è uno solo, e si chiama Fonseca. Friedkin? Non ce la prendiamo ancora con lui…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Secondo me il segnale lo davi con un rinnovo dell’allenatore, visto che è in scadenza di contratto. E ora la situazione ti è sfuggita di mano. Ma fatta così questa operazione mi sembra inquietante. Altro che forza, mi sembra di una debolezza sconcertante questa storia… L’insofferenza di Dzeko è diventata eloquente dopo quel sesto cambio, ma la frattura andava ricomposta: ma tu vai a dare il tuo giocatore migliore alla squadra che ti precede in classifica? Ma speriamo che salti…Il senso di questa operazione io non la vedo, allora era meglio farla con Pinamonti in stile Zaniolo. Poi magari Sanchez ti va in doppia cifra e Dzeko si rivela una busta come tante che abbiamo dato all’Inter…Ma io un senso a questa operazione non la trovo…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “Scambio Dzeko-Sanchez? E’ indubbio, e basta dare un’occhiata sui social, per capire come sarebbe preso dalla tifoseria questo affare. La Roma rinuncerebbe al suo miglior giocatore, tanto che era stato acquistato dalla Juve per una cifra importante, e lo avevamo sostituito con uno dei migliori attaccanti che abbiano giocato in Italia negli ultimi anni, sarebbe stata un’operazione perfetta. Non ho versioni fronte Roma, ieri sono circolate versioni fronte Inter e fronte procuratori. Aspetto di sentire la Roma, e spero che la sua versione sia molto diversa. Sanchez è un giocatore dal passato luminosissimo, ma dal presente incerto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “L’operazione Dzeko-Sanchez vista dalla parte della Roma è ridicola. Daresti una mano decisiva all’Inter nella corsa allo scudetto, e ti prenderesti un giocatore che ha fatto 8 gol nelle ultime 80 partite. Si doveva fare una tregua armata per 4 mesi, e poi ognuno se ne va per la sua strada. Fonseca e Pinto facevano finta di non conoscersi, e invece si conoscevano molto bene… La Roma ha la necessità di andare in Champions, e dietro ha Juve, Atalanta, Napoli e Lazio, e se si depaupera ora, rischia di andare fuori. E cosa avrebbe risolto dando via Dzeko? Ti saresti fatta male da sola… Fonseca appena litiga con qualcuno, quel giocatore è morto. Guardate cosa è successo con Florenzi… Pronostico di Roma-Verona? Uno se gioca Dzeko, altrimenti due…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko? Non vedo margine di spostamento, credo che sia complicato. Se la società ha preso questa decisione, deve essere brava a prendere un’alternativa che le possa andare bene. Uno scambio con Icardi mi sembra più logico. Ma io prima di prendere Sanchez, prenderei Pinamonti. Almeno è un giovane. Ma Sanchez cosa lo prendi a fare? Ma non ci credo neanche se lo vedo… La Roma sta cercando di togliersi di mezzo Dzeko, sta facendo di tutto per farlo…vuole togliersi l’ingaggio che ha… Pronostico di Roma-Verona? Uno…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sono giorni che vi dico la Roma sta cercando di farsi del male da sola. Capisco tutto, che l’allenatore merita rispetto e che non ci sono soldi, ma se dai via Dzeko e prendi Sanchez, che è un grande giocatore, ma gioca una partita sì e tre no, e poi non è un attaccante centrale, e la Roma non risolve il problema. Anzi, la Roma si indebolisce, è evidente. La Roma questo problema lo dovrebbe risolvere, tra uomini veri si possono risolvere. E’ vero che Dzeko ha fatto uno sgarbo forte, ma un dirigente capace come ci è stato dipinto questo Tiago Pinto dovrebbe essere in grado di risolverla… La Roma domenica ha una partita molto difficile, perchè il Verona è una brutta bestia, contro le grandi fa spesso risultato, e se dovessi toppare tutto tornerebbe in discussione… Pronostico di Roma-Verona? Uno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dzeko nel momento in cui cambia procuratore vuol dire che vuole andarsene, altrimenti si sarebbe tenuto il vecchio procuratore che gli aveva fatto prendere un contratto da 7,5 milioni. E questa decisione l’ha presa a dicembre. Il rapporto con Fonseca si può ricucire? Non lo so, lo sanno solo loro, ma non è che puoi restare con un calciatore che guadagna tutti quei soldi senza utilizzarlo. Sanchez non è Dzeko, ma meglio avere lui che nessuno. Sembra che la Roma sia Dzeko e che senza di lui le perderà tutte… La Roma ha dimostrato che senza Dzeko può vincere, o no? E con Dzeko può perdere, o no? Non capisco perché l’Inter che per problemi caratteriali vende Icardi fa bene, l’Atalanta vende Gomez e fa bene, mentre se lo fa la Roma è una vergogna… Pronostico di Roma-Verona? Uno…”

Redazione Giallorossi.net