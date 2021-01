ULTIME DA TRIGORIA – In gruppo Mkhitaryan, Dzeko sempre out

AS ROMA NEWS – Henrik Mkhitaryan si allena anche oggi in gruppo e domenica contro il Verona sarà regolarmente in campo. Assente invece Pedro, che non ha recuperato. Sono queste le principali novità che arrivano questa mattina da Trigoria.

Per quanto riguarda Edin Dzeko, il giocatore anche oggi si allena individualmente: il centravanti non sarà convocato da Fonseca per la partita di domenica sera. Il bosniaco resta in attesa di ricevere novità dal mercato.

Questa dunque la probabile formazione anti-Verona: Mirante, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mklhitaryan, Borja Mayoral.

Giallorossi.net – G. Pinoli