Conte: “Scambio Dzeko-Sanchez? Non parlo per rispetto dei giocatori. L’Inter non può spendere”

AS ROMA NEWS – Antonio Conte non si sbilancia. L’allenatore dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa, a domanda precisa sulla possibilità di avere Dzeko risponde così:

“Non parlo di Dzeko per rispetto del giocatore e della Roma, soprattutto per rispetto dei giocatori che sono qui. La situazione è chiara: la rosa è questa, a meno di giocatori scontenti che vogliono andare via e di situazioni che possono capitare ma senza esborso di soldi da parte dell’Inter“.

Il tecnico poi ha voluto precisare che l’operazione non è una sua richiesta alla società nerazzurra: “Innanzitutto io non ho chiesto niente alla mia proprietà, iniziamo col dire questo che è la prima cosa. Se qualcuno accosta Dzeko per mia volontà siete lontani anni luce. Questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino a fine campionato. Sembra sempre che ogni volta sia un capriccio del tecnico. Per la prima volta ho influito davvero poco sulle scelte“.

Nelle prossime ore è previsto un nuovo colloquio tra Tiago Pinto ed Ausilio per provare a vedere se sarà possibile perfezionare lo scambio tra Dzeko e Alexis Sanchez: i problemi ci sono, ma la trattativa resta apertissima.

Redazione Giallorossi.net