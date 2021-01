Allegri avvistato allo stesso hotel di Milano dove è presente Tiago Pinto. Il portoghese: “Nessun incontro con lui”. No comment su Dzeko (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Tutta una casualità o l’occasione per un incontro? Impossibile saperlo, ma Massimiliano Allegri oggi era presente nello stesso hotel in cui si trova il gm Tiago Pinto.

A rivelarlo in questi minuti il sito Calciomercato.it. Non si sa però se i due si siano incontrati e parlati. Resta il fatto che il nome di Allegri sia quello più caldo in casa Roma nel caso di un addio di Fonseca.

Lo stesso Pinto, interpellato circa la presenza dell’allenatore toscano glissa ai microfoni dei cronisti, ha glissato: “Se c’è stato un incontro? No. Non sapevo fosse qui”. Nessuna dichiarazione sulla questione Dzeko e sul possibile scambio con Sanchez.

Resta precaria la posizione di Fonseca, che sembra avere l’appoggio del club dopo la vittoria contro lo Spezia, ma la situazione in casa Roma sembra incandescente con la querelle Dzeko che rischia di diventare un boomerang per il portoghese se non dovesse riuscire a battere il Verona.

Nei giorni scorsi sono riprese a circolare le voci su Allegri, che avrebbe già firmato un precontratto con la Roma in vista della prossima stagione, ma l’allenatore sarebbe pronto a subentrare in corsa in caso di necessità.