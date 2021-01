JURIC: “Roma in crisi? Voi siete matti. Loro davanti a Juve, Napoli e Atalanta”

NOTIZIE AS ROMA – Ivan Juric parla in conferenza stampa a due giorni dal match contro i giallorossi che si giocherà domenica sera. Il tecnico del Verona dichiara senza mezzi termini di non credere a una Roma in difficoltà.

“Roma in crisi? Voi siete matti…Guardate la classifica. La Roma è prima del Napoli, della Juventus e dell’Atalanta. Ha giocato un gran calcio, è piena di talenti. Io non so come si fa a dire che la Roma è in crisi. Si vede che non godono di buona stampa o non sono capaci di comunicare…”.

Sul mercato in entrata: “Meglio tardi che mai. Lasagna è un ottimo acquisto che diventerà un patrimonio della società. Secondo noi può migliorare ancora tanto. Dove lo vedo? Per me può giocare con Kalinic e non dietro Kalinic oppure prima punta da solo. Sta bene, a Udine ha sempre giocato, potrebbe partire anche dall’inizio… Vedremo”. E su Sturaro: “Non c’era un giocatore forte e pronto. Così, assieme a Tony, abbiamo pensato di prendere lui. Aspettiamo un po’, ma poi ci ritroveremo un giocatore di grande livello”.

Sulla situazione infortunati: “Ceccherini sta meglio e potrà giocare. Veloso spero torni tra un paio di settimane così come Sturaro. Favilli ha un nuovo problema. Ruegg ha un problema alla caviglia e mi dispiace molto perchè era in gran forma”.

Redazione Giallorossi.net