Scambio Dzeko-Sanchez, stop dalla Roma: alle condizioni poste dall’Inter non si fa. Pinto rientra nella Capitale (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – E’ la Roma ad aver bloccato lo scambio Dzeko-Sanchez, scrive in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport: non ci sono infatti le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pagando anche la differenza sugli ingaggi). Se l’Inter non rilancia con altra modalità, l’operazione non si fa.

Stando a quanto racconta su Twitter il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, Tiago Pinto sta tornando a Roma. Se la trattativa dovesse definitivamente saltare, il gm portoghese proverà a ricomporre la frattura tra Dzeko e Fonseca.

Bloccata la trattativa per lo scambio dei prestiti tra Dzeko-Sanchez.

Manca l’accordo economico.

Tiago Pinto sta tornando a Roma.

Tiago Pinto sta tornando a Roma. Se la trattativa non dovesse riaprirsi con nuove modalità, Pinto proverà a sanare la frattura Fonseca-Dzeko. — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 29, 2021

GAZZETTA.IT: AFFARE SALTATO – Tutto saltato: lo scambio Dzeko-Sanchez non si farà. A riferirlo in questi minuti è il portale della Gazzetta dello Sport che spiega anche i motivi della fumata nera.

Edin resta a Roma, Sanchez a Milano: le percentuali che i due attaccanti cambino maglia sono ora pari a zero, questo filtra da tutti i protagonisti della vicenda. Perché non è semplice colmare la differenza economica tra gli ingaggi al lordo dei due calciatori.

E l’escamotage immaginato ieri sera di inserire un altro calciatore nell’affare (si è parlato di Pinamonti e Radu) non è di semplice applicazione per i costi correlati. E stando a quanto scrive Gazzetta.it (A. Pugliese), con l’affare saltato a rischiare adesso non è più Dzeko ma Fonseca.

Se la società giallorossa si era schierata dalla parte del tecnico, ora potrebbe anche esserci un cambio di rotta rapido. Dzeko resterebbe in giallorosso e il sacrificato di turno sarebbe proprio Fonseca. Sostituito, proprio da Allegri che, guarda caso, oggi si trovava proprio nello stesso albergo di Tiago Pinto. (Seguiranno aggiornamenti)

Fonte: Gazzetta.it