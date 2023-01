Roma e Napoli, trasferte vietate ai tifosi per due mesi: c’è l’annuncio del ministro dell’Interno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi“.

Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una conferenza stampa in Prefettura a Trieste. Piantedosi ha parlato di “qualche provvedimento di prevenzione” non alternativo a misure individuali per i singoli autori – come i Daspo – per i quali è in corso una intensa attività di polizia.

“Ma non potrò non fare a meno – ha aggiunto – di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie“.

La decisione del Viminale dopo gli scontri tra ultrà giallorossi e azzurri all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino che domenica scorsa hanno bloccato l’autostrada A1.

Fonte: Repubblica.it