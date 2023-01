Roma Primavera travolta al Tre Fontane: il Sassuolo vince 4 a 1, delude Majchrzak

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Inizio di anno complicato per la Roma Primavera, che dopo il ko contro la Fiorentina cade, e in modo rovinoso, anche contro il Sassuolo.

Gli emiliani passano in vantaggio con Bruno, ripresi prima dell’intervallo dal pareggio di Pagano. Nella ripresa si scatena D’Andrea, che mette dentro una tripletta per l’1-4 finale a favore degli ospiti.

Deludente la prova del polacco Majchrzak, attaccante che era stato aggregato alla prima squadra da Mourinho: il centravanti, a parte un rigore procurato, si è visto poco in campo.

Sconfitta pesante per la Roma di Guidi, che rischia ora di essere raggiunta in vetta dal Torino e con il Sassuolo che si porta a -3 dai giallorossi.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima (46′ D’Alessio), Pellegrini (70′ Silva), Chesti, Falasca (59′ Oliveras); Pisilli, Faticanti (C) (70′ Ivković), Pagano [C]; Cassano, Majchrzak, Cherubini (59′ João Costa).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Padula, Misitano, Ruggiero, Ciuferri, Graziani.

All.: Guidi.

SASSUOLO (4-3-3) : Zacchi; Mandrelli (83′ Cinquegrano), Miranda, Cannavaro [C], Ryan; Kumi (90’+2 Lolli), Touré (C) (72′ Leone), Abubakar; D’Andrea (72′ Mata), Russo (90’+2 Sasanelli), Bruno.

A disp.: Theiner (GK), Loeffen, Pieragnolo, Baldari, Foresta, Corradini.

All.: Bigica.

Arbitro: Sig. Marco Emmanuele di Pisa.

Assistente 1: Sig. Marco Croce di Nocera Inferiore.

Assistente 2: Sig. Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 27′ Bruno (US Sassuolo Calcio), 43′ rig. Pagano (AS Roma), 48′ D’Andrea (US Sassuolo Calcio), 62′ D’Andrea (US Sassuolo Calcio), 69′ D’Andrea (US Sassuolo Calcio).

Ammoniti: 9′ Faticanti (AS Roma), 48′ D’Andrea (US Sassuolo Calcio), 46′ D’Alessio (AS Roma), 71′ Pagano (AS Roma), 84′ Kumi (US Sassuolo Calcio).

Espulsi: nessuno.