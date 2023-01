La Roma Femminile umilia la Fiorentina: 7 a 1 e primato rafforzato in classifica

NOTIZIE AS ROMA – Vittoria enorme della Roma Femminile che mantiene il comando della classifica e allunga sulla Fiorentina dopo il successo larghissimo di oggi per 7 a 1 sul campo delle viola.

Partita subito indirizzato dai gol di Andressa e Greggi, poi Haavi e ancora Andressa chiudono i giochi nella ripresa. Nel finale le giallorosse dilagano: a in rete Kramzar, Cinotti e Giugliano. Per la Fiorentina, rimasta in dieci quando era già sotto di due gol, a segno Parisi.

Le ragazze di Spugna salgono a quota 33 punti, a più sei dalla Juventus che giocherà domani contro il Sassuolo. La viola invece ora dista otto punti dalle giallorosse.