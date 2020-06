Roma, è tutti contro tutti. E ora Baldissoni può tornare al comando

AS ROMA NEWS – “Lotta per la Roma, tutti contro tutti”, titola oggi il Corriere dello Sport (R. Maida), che racconta come sia in atto un conflitto all’interno della dirigenza del club giallorosso.

Il presidente Pallotta, scrive il quotidiano, segue una strada che l’amministratore delegato da lui scelto, Guido Fienga, non condivide, come si evince chiaramente dalla recente relazione indirizzata agli azionisti. Lo stesso Petrachi sente il futuro sfarinarsi come un biscotto in fondo al pacco e reagisce attaccando urbi et orbi.

Ma dietro alle quinte c’è chi si sta muovendo per riconquistare ciò che gli è stato tolto: Mauro Baldissoni, vicepresidente svuotato di ogni potere dallo scorso anno, ha ancora diversi alleati dentro alla società che lo vorrebbero di nuovo al ponte di comando, con la qualifica di plenipotenziario.

