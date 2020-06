Nuovi soci per Pallotta: spunta la North Bridge Venture Partners

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovi partner per Pallotta all’orizzonte. Questo significherebbe, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un aiuto a programmare meglio il futuro.

Dagli USA giunge voce di un interessamento, magari solo come socio, della North Bridge Venture Partners, una società di telecomunicazioni ubicata a Wellesley, in Massachussets. L’azienda ha come co-fondatore quel Richard D’Amore, socio di Pallotta nella Roma sin dalla prima ora, ma negli ambienti finanziari non si dà molto credito ad una scalata.

Su quel fronte, meglio aspettare una rifioritura del rapporto fra Pallotta e Friedkin, che permetterebbe più libertà alla Roma, capace a quel punto di tenere Zaniolo e Pellegrini.

Fonte: Gazzetta dello Sport