Fonseca ai tifosi: “La vostra passione è il regalo più bello. Restiamo uniti, forza Roma” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca festeggia oggi un anno dal suo arrivo in giallorosso. Ora, a pochi giorni dalla ripresa del campionato, il mister chiede unione e compattezza per concludere al meglio il torneo. Su Instagram l’allenatore portoghese ha scritto:

“Primo anno insieme. La vostra passione è stato il regalo più bello che Roma mi ha regalato. Ora restiamo uniti per questo intenso periodo che abbiamo davanti e combattiamo tutti insieme. Forza Roma!“.