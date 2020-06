Intrigo Pellegrini. Leggo: “Va al PSG, è un lungo addio”, la Gazzetta: “Nel futuro c’è la Roma”

AS ROMA NEWS ULTIME – C’è un intrigo legato al futuro alla Roma di Lorenzo Pellegrini. Oggi i quotidiani in edicola si dividono sul destino del giocatore. Per il quotidiano Leggo (F. Balzani) il centrocampista è prossimo all’addio, tanto che il pezzo titola: “Pellegrini al PSG, è un lungo addio”.

Secondo il quotidiano la Roma non può garantire un aumento al giocatore, nonostante Lorenzo sia tra i calciatori che guadagnano meno, essendo il suo ingaggio inferiore a calciatori come Jesus e Pastore che sono ormai poco utili alla causa. Il PSG invece è pronto a offrirgli il doppio di quello che guadagna alla Roma.

Di diverso avviso invece la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) che parla di “futuro ancora nella Roma”. L’incontro di ieri con l’agente del giocatore è servito a ribadire come nelle intenzioni del club ci sia la voglia di affidargli la fascia da capitano. Pellegrini non vuole lasciare i giallorossi e l’impressione è che alla fine il suo destino sia quello di guidare la squadra per i prossimi anni.

Si colloca nel mezzo “Il Messaggero” (S. Carina), che racconta come il procuratore del calciatori si sia lamentato con Petrachi delle parole usate in conferenza stampa (“È molto legato alla Roma, c’è una clausola ma se non ha voglia di andare, non andrà”), dichiarazioni che gettano tutta la responsabilità sulle spalle del ragazzo. Pellegrini non ha mai fatto questioni di soldi, altrimenti avrebbe già potuto salutare la scorsa estate accettando le lusinghe di una tra Psg, Tottenham, Juventus e Inter.

Avendo un contratto (con scadenza nel 2022) che si autoalimenta da solo (grazie ai bonus che può raggiungere in una stagione che diventano poi la base dell’annata successiva) non ha fretta. Ora la palla passa al club.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero