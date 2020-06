Roma, no allo scambio Under-Romero. E sul turco è piombato il Napoli

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – La Roma dice no alla Juventus per Cengiz Under, racconta oggi “La Repubblica” (F. Ferrazza). I bianconeri avevano proposto uno scambio con Romero, giovane difensore argentino che piace ai giallorossi, ma da Trigoria è arrivato un “no, grazie”.

Nei piani di Petrachi c’è quello di cedere il giovane attaccante turco, ma solo per denaro cash che possa permettere ai giallorossi di fare cassa e generare una ricca plusvalenza. Il prezzo è stato fissato intorno ai 30 milioni di euro.

Sul ragazzo, corteggiato da club tedeschi (Lipsia e Bayern) e della Premier (Tottenham e Arsenal), è piombato anche il Napoli, che già a gennaio aveva manifestato un interessamento.

Fonte: La Repubblica