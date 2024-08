Roma, ecco Abdulhamid: nel pomeriggio atterra a Fiumicino. Cartellino e ingaggio saranno pagati dai fondi sovrani sauditi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Saud Abdulhamid è in volo per Roma dall’Arabia e atterrerà oggi pomeriggio a Fiumicino, intorno alle 14:40, per firmare con il club giallorosso e diventare il primo giocatore saudita della storia della Serie A.

Le sue credenziali non infiammano la tifoseria romanista, scettica sull’acquisto del calciatore: De Rossi aveva messo il terzino destro tra le priorità del mercato, chiedendo Bellanova come prima scelta per quel ruolo. Dovrà invece accontentarsi del giovanissimo Sangarè e di Abdulhamid.

La novità del giorno è che l’acquisto dell’esterno saudita non costerà praticamente nulla alle casse del club giallorosso: stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i 2,5 milioni del prezzo del cartellino saranno quasi interamente coperti dai fondi sovrani sauditi. Lo stesso discorso vale per lo stipendio del calciatore.

Fonte: Corriere dello Sport

