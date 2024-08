CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 26 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – ABRAHAM AL WEST HAM, ROMA SU FERNANDEZ-PARDO – Se Abraham dovesse accettare l’offerta del West Ham (la Roma ha già detto sì a circa 20 milioni più bonus), i giallorossi chiuderanno con Fernandez-Pardo (19), esterno sinistro che può giocare anche da attaccante centrale del Gent.

Ore 10:00 – SCAMBIO FRATTESI-CRISTANTE CON LA REGIA DI RISO – Beppe Riso, agente di Bryan Cristante (29) e Davide Frattesi (24) sta provando a imbastire uno scambio tra la Roma e l’Inter con i due giocatori al centro dell’affare: ai nerazzurri spetterebbe un sostanzioso conguaglio. Operazione molto complicata. Lo scrive oggi La Repubblica.

Ore 9:20 – KONE’, SERVE UNA CESSIONE E C’E’ IL PSG – Per arrivare a dama con Manu Konè (23) serve la cessione di Bove, difficile visto che il mercato è vicino alla chiusura e non sono ancora arrivate offerte ufficiali per lui. Sul centrocampista francese fra l’altro c’è il PSG, e l’affare appare molto complicato.

Ore 8:40 – ABDULHAMID IN ARRIVO A FIUMICINO – Saud Abdulhamid (25) atterrerà oggi pomeriggio, intorno alle 14:40, a Fiumicino, pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso.

Ore 8:00 – DANSO VICINISSIMO, SI ASPETTA L’OK DEL LENS – Kevin Danso (25) è ormai a un passo dalla Roma. Il giocatore ha salutato i tifosi dopo la vittoria di ieri del Lens. Si aspetta solo l’ok dei francesi all’offerta dei giallorossi da 22,5 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto.

IN AGGIORNAMENTO…

