Rilancio per Danso. De Rossi non si accontenta: vuole Konè

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il no del Lens all’offerta di Ghisolfi, che aveva messo sul tavolo circa 22,5 milioni di euro per avere Kevin Danso a titolo definitivo, non ha scoraggiato la Roma.

Il centrale austriaco resta il primo obiettivo del ds per rinforzare la difesa e nella giornata di oggi è atteso un nuovo, e si spera decisivo, rilancio. La distanza tra le parti è minima, e servirà un piccolo sforzo per strappare il sì del Lens e permettere al calciatore di volare da De Rossi.

Che però non si accontenterà dell’arrivo di Danso in squadra. Il tecnico infatti vuole anche e soprattutto un centrocampista forte fisicamente, che sappia far cambiare ritmo a una mediana troppo compassata. L’allenatore ha indicato in Manu Konè il rinforzo giusto, il calciatore che servirebbe come il pane a questa Roma.

Il centrocampista francese, 23 anni, è sul mercato: il Borussia Monchengladbach è già entrato nelle ordine delle idee di perderlo, ma chiede almeno 25 milioni per lasciarlo partire. Il PSG sembra esserci sopra, ma prima deve cedere. La Roma si trova grosso modo nella stessa situazione: se prima non si libera di un centrocampista (Bove e Cristante in bilico) non può tentare un assalto. In questi ultimi tre giorni di mercato può ancora succedere di tutto.

