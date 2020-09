Roma, ecco Borja Mayoral: i Friedkin danno il via libera dopo un colloquio con lo scout

AS ROMA NEWS – Sta per arrivare un altro rinforzo per la Roma, stavolta in attacco: scartata l’ipotesi Kalinic, caldeggiata da Fonseca, a Trigoria stanno per andare a dama con un centravanti più giovane e in linea con il progetto che si sta portando avanti: si tratta di Borja Mayoral.

Col giocatore l’intesa è totale, ma anche col Real Madrid sono stati fatti passi avanti importanti nelle ultime ore e la fumata bianca si avvicina. Stando a quanto riferisce Sky Sport nella nottata, la Roma l’ha spuntata sulla modalità dell’accordo: sarà un prestito con diritto di riscatto, da stabilire la cifra.

Ora però il giocatore, il cui contratto con i Blancos scadrà nel 2021, deve prima rinnovare col Real per poi trasferirsi in prestito alla Roma. I Friedkin, che dovrebbero rientrare nelle prossime ore nella Capitale dopo il blitz estero, hanno voluto conoscere bene il profilo del calciatore prima di dare il via libera all’affare.

Martedì a Trigoria, rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) sono stati padre e figlio a convocare lo scout Cavallo e a chiedere informazioni sull’identikit di Borja Mayoral, sottoposto a loro in precedenza. Una volta ricevuto l’ok tecnico, hanno dato il semaforo verde all’operazione. Parti al lavoro per chiudere, si avvicina il prossimo rinforzo targato Friedkin.

