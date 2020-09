Dzeko resta alla Roma per volere di… Allegri?

AS ROMA NEWS – Strano destino quello di Edin Dzeko, che dopo essere stato a un passo dalla Juventus (a Verona c’era addirittura una macchina dei bianconeri fuori dal Bengodi, pronta a prelevarlo) stasera riparte da capitano proprio contro la squadra di Pirlo.

E a salvare Fonseca, che La Repubblica (M. Pjnci) oggi definisce il “nemico interno” del bosniaco, deve essere proprio Dzeko con i suoi gol. Gli scherzi del destino.

Stando a quanto scrive il quotidiano nell’edizione odierna, c’è chi sostiene che sia stato Allegri, in una chiacchierata con i Friedkin, a suggerire che in fondo vendere Dzeko non fosse poi questa splendida idea. Non a caso è proprio il tecnico toscano, insieme con Sarri, a insidiare il portoghese per la panchina giallorossa.

Fonte: La Repubblica